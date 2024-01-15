Adana'da televizyon siparişi veren adam kargo ağırlığını görünce oyunu anladı! Parayı göndermedi İnternetten televizyon siparişi veren adam takip numarasından kargonun 2 kilogram olduğunu görünce dolandırıldığını anladı ve para kaptırmaktan son anda kurtuldu.

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İHA

İnternet alışverişinde dolandırıcıların sonu gelmiyor.

Bu kez yaşanan olayda ise dolandırıcının oyunu geç olmadan ortaya çıktı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde demircilik yapan Alaaddin Kılıç, evindeki televizyon bozulunca internetten televizyon almak istedi.

2 yıl garanti verdi

Kılıç, internette gezinirken tesadüfen Mesut Ü. isimli şahsın hiç kullanılmamış 140 ekran televizyonu 6 bin 900 TL’ye sattığını gördü.

Bunun üzerine linke tıklayan Kılıç, Mesut Ü. ile WhatsApp üzerinden görüşmeye başladı.

Sözde televizyonun 2 yıl garantili olduğunu belirten şahıs, Alaaddin Kılıç’ın güvenini de kazanarak ürünü kargoya verdikten sonra parayı göndermesini istedi.

Televizyonun ağırlığı 2 kilogram olunca olayı çözdü

1 gün sonra ürünü kargoya veren Mesut Ü., kargo takip numarasını Kılıç’a attı ve parasını istedi.

Daha önce dolandırılan Alaaddin Kılıç, takip numarasıyla sorgulama yaptı ve kargonun 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark etti.

Kutudan bez çıktı

Kılıç, 140 ekran televizyonun 2 kilogramdan daha ağır olacağını düşünüp dolandırıldığını anlayınca kendisinden sürekli para isteyen Mesut Ü.’yü ‘İş yerinden para bekliyorum gelir gelmez atacağım.’ diyerek oyaladı.

1 gün sonra kargo eline ulaştı ve kutuyu açtığında bir şok daha yaşadı. Kılıç, kutunun içerisinde 6 tane bezi gördü ve hemen WhatsApp’tan Mesut Ü.’ye yazdı.

Mesut Ü. ise Kılıç'ın telefon numarasını engelledi.

"Parayı göndermedim diye sürekli aradı”

Parayı göndermediği için dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaaddin Kılıç, “Televizyon bozulunca internetten televizyon siparişi vermek istedim. Bu şahsın Facebook üzerinden satış yaptığını görüp linke tıkladım. WhatsApp’tan şahıs ile görüştüm ve güvenimi kazandı. Daha önce dolandırıldığım için ürünü kargoya verdikten sonra parayı atacağımı söyledim. Takip numarasından kargoyu sorguladım 2 kilogram ağırlığında olduğunu fark ettim. 140 ekran televizyon 2 kilogram gelemez diye düşündüm ve parayı yollamadım. Bu sırada ise Mesut Ü. sürekli benden para istedi. Ben de iş yerinden para alamadım diyerek oyaladım.” ifadelerini kullandı.

"Parayı gönderseydim çok üzülürdüm"

Dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Kılıç, “Eğer takip numarasından kargoyu sorgulamasaydım parayı gönderecektim ve dolandırılacaktım. İnsanlar buna çok dikkat etsin. Asla güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmasın. Hele ki böyle WhatsApp üzerinden alışveriş asla yapılmasın. Bana televizyon beklerken 6 bez geldi. Bu benim ne işime yarayacak. Eğer parayı gönderseydim çok üzülürdüm.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)