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    Adana'da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
    • AA
    • 16.09.2021 - 08:25
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    Adana'da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında ekipler, bazı zanlıların adreslerini tespit etti.

    ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi.

    Ekipler, evlerde arama yaparken, bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

    10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana’da şafak vakti torbacı operasyonu VİDEO

    Adana da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı #1

    Adana da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı #2

    Adana da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı #3

    Adana da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı #4

    Adana da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı #5

    Adana da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı #6

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