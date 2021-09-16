- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı
Adana'da torbacılara baskın: 10 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
- AA
- 16.09.2021 - 08:25
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında ekipler, bazı zanlıların adreslerini tespit etti.
ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi.
Ekipler, evlerde arama yaparken, bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adana’da şafak vakti torbacı operasyonu VİDEO