Adana'da uygulama noktasında 10 kaçak göçmen yakalandı Polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalanırken minibüs sürücüsü tutuklandı.

DHA

Türkiye'de kaçak göçle mücadelede tüm imkanlar seferber edildi.

Vatandaşların huzurunu bozacak ve ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu vatandaşlara geçit verilmiyor.

Hudutlarla yapılan çalışmalar kapsamında her geçen gün bir başarılı operasyon gerçekleştiriliyor.

Bu kez de operasyonun adresi Adana oldu.

Uygulama noktasında yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

10 kaçak göçmen yakalandı

Minibüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, sürücü Halil F. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sürücü tutuklandı

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Halil F. nöbetçi mahkemece tutuklandı.