Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler Seyhan ilçesine bağlı Hanedan ve Bey Mahallelerine operasyon düzenledi.

50 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Haneden Mahallesi'nde şüpheli bir otomobilde "Oscar" isimli hassas burunlu detektör köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği otomobilin koltuk altlarında 50 kilo esrar bulundu.

Bey Mahallesi'ndeki operasyonda ise 1.448 uyuşturucu hap, 672 sentetik hap, 4.60 gram esrar ile uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen 32 bin 300 lira para ele geçirildi.

Adana'da 50 kilo esrar ele geçirildi

5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1’i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.