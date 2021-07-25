Adana’da yaşlı kadının altın kolyesini çalan hırsızlar yakalandı

Yürüteç yardımı ile yürüyen yaşlı kadının boynundaki altın kolyesini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 hırsız kardeş, tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde ikamet eden ve yürüme güçlüğü çeken Aysel B. (77), yürüteç yardımıyla gezindiği sırada yanına 3 şüpheli yanaştı.

Şüpheliler, yaşlı kadınla önce sohbet etti ardından da boynundaki altın kolyeyi alıp kaçtı.

YAŞLI KADININ İMDADINA POLİS YETİŞTİ

Kadının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

EKİPLER EVİ BASTI, YAKALADI

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin İbrahim S. (18), ağabeyi Şehmus S. (20) ve kardeşi B.S. (15) olduğunu belirledi.

3 kardeş Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan kardeşlerin “kapkaç” ve “hırsızlık” olaylarından emniyette çok sayıda suç kayıtları olduğu, ayrıca Şehmus S’nin hırsızlık, B.S’nin de kapkaç suçundan arandığı öğrenildi.

3’Ü DE TUTUKLANDI

Emniyete götürülen 3 kardeş haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.