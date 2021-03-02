Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimin bugün tekrar başlamasıyla birlikte polis, okul önlerinde özel harekat destekli narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısında yeni tip korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı kalan okulların yeniden seyreltilmiş eğitim biçimiyle açılacağını duyurmasının üzerinden bugün Adana’da polis, okul önlerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik, Çocuk, Özel Harekat, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki bütün okulların önünde hem pandemi uyarısı yaptı hem de öğrencilere yabancı madde satılmaması için tek tek kontrol gerçekleştirdi.

NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Ekipler kontrol yaparken özel harekat polisleri elleri tetikte çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis yoldan geçen araçları da durdurarak hassas burunlu narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Polisler vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Adana'daki okullara, özel harekat destekli narkotik uygulaması yapılıyor VİDEO











DENETİMLER SÜRÜYOR

Polisin okul önündeki çocuklara da pandemi kurallarına uymalarını aksi takdirde okulların yeniden kapanabileceğini söyledi. Polisin bu uyarısı üzerine öğrenciler, okulu çok özlediklerini, açılmasının iyi olduğunu bu nedenle bütün kurallara uyacaklarını söyledi. Polisin okul önlerindeki uygulaması devam ediyor.



