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    Adana'daki vatandaş otomobilini ateşe verdi

    Ö.F.T. isimli şahıs, park halindeki otomobilini benzin dökerek yaktı.Araç olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 02.05.2022 - 12:03
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    Adana'daki vatandaş otomobilini ateşe verdi

    Adana’nın Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde arkadaşıyla gezmeye gelen Ö.F.T. isimli şahıs, otomobilini Kıyıkent Sitesi plajının önüne sürdü ve deniz kıyısına 5 metre kala otomobiline benzin dökerek ateşe verdi.

    Ardından otomobil, bir anda alev topuna döndü.

    "Söndürmeyin" dedi

    Çevredeki vatandaşların yardım talebi de otomobil sahibi tarafından "Otomobilimi söndürmeyin" diyerek reddedildi.

    Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.

    Otomobil demir yığınına döndü

    Söndürme çalışmalarının ardından, otomobilin demir yığınına döndüğü görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil plajdan kaldırılarak otoparka çekildi.

    Adana daki vatandaş otomobilini ateşe verdi #1

    Adana daki vatandaş otomobilini ateşe verdi #2

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