Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da 37 kaçak göçmen yakalandı

Adıyaman'da 37 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye’ye kaçak yollar ile giriş yaptığı belirlenen 37 kaçak göçmen, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonla yakalandı.