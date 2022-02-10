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    Adıyaman'da boşanma davası sonrası kavga: 1 yaralı

    Boşanma davasının ardından çiftlerin aileleri kavgaya tutuştu. Kavga sırasında ise bir kişi başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 13:30
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    Adıyaman'da boşanma davası sonrası kavga: 1 yaralı

    Adıyaman Adliyesinde görülen bir boşanma davası sonrasında boşanan çiftin yakınların arasında tartışma çıktı. Giderek alevlenen tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü.

    BAŞINA ALDIĞI DARBEYLE YARALANDI

    Yaşanan kavgada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kavgada B.K. isimli kişi, başına aldığı sopa darbeleri sonucu yaralandı.

    Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN GÖZALTINFA

    Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen G.K. isimli bir şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da boşanma davası sonrası kavga: 1 yaralı #1

    Adıyaman da boşanma davası sonrası kavga: 1 yaralı #2

    Adıyaman da boşanma davası sonrası kavga: 1 yaralı #3


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