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    Adıyaman’da çocuk, çocuğu bıçakladı

    12 yaşındaki çocuk, sokak ortasında kendisinden 1 yaş büyük olan bir başka çocuk tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.
    • 20.06.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 17:32
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    Adıyaman’da çocuk, çocuğu bıçakladı

    Adıyaman’ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi’nde arkadaşları ile yürüyen 12 yaşındaki Yusuf A., 13 yaşındaki Eyüp K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

    Karnından yaralanan Yusuf A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

    Çocuk, emniyete götürüldü

    DHA’nın haberine göre Eyüp K. de polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da çocuk, çocuğu bıçakladı #1

    Adıyaman’da çocuk, çocuğu bıçakladı #2


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