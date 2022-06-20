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Adıyaman’da çocuk, çocuğu bıçakladı
12 yaşındaki çocuk, sokak ortasında kendisinden 1 yaş büyük olan bir başka çocuk tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.
- 20.06.2022 - 17:11
- Güncelleme : 20.06.2022 - 17:32
Adıyaman’ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi’nde arkadaşları ile yürüyen 12 yaşındaki Yusuf A., 13 yaşındaki Eyüp K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından yaralanan Yusuf A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
Çocuk, emniyete götürüldü
DHA’nın haberine göre Eyüp K. de polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.