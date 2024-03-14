Adıyaman'da depremde hasar alan yapı korku saçıyor! 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve kolonlarının bazıları kırılan 2 katlı yapı, vatandaşların hem korkusuna hem de tepkisine neden oluyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Adıyaman merkez Kapcami Mahallesi 1700 Sokak içerisinde bulunan ve oldukça eski olan 2 katlı yapı, ağır hasar aldı.

Depremden dolayı bazı kolonları kırılan ve bazı duvarları tamamen çöken yapı, vatandaşlara korku salmaya başladı.

Yapı, hem yoldan geçen vatandaşları hem de çevredeki esnafları tedirgin ediyor.

"Yıkıldı, yıkılacak bir halde"

2 katlı yapının ağır hasarlı olmasına rağmen herhangi bir yıkım çalışmasının yapılmamasına tepki gösteren vatandaşlar ile esnaflar, yetkililerden yapının bir an önce yıktırılmasını istiyor.

Yapıdan dolayı kimsenin can güvenliğinin olmadığına vurgu yapan esnaflardan Eyüp Bilici, “Burası eski bir yapı ve bu depremlerde ağır hasar aldı. Binanın kolonları kırık, duvarları gitmiş aynı zamanda yan duruyor.

Yıkıldı yıkılacak bir halde. Kimsenin can güvenliği yok. Allah etmesin üzerimize yıkılacak diye oldukça endişeliyiz ve korkuyoruz. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekmektedir.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)