Adıyaman'da depremde kaybedilenler anılıyor... Enkazlara balon bırakıldı 6 Şubat depreminin 1'inci yıl dönümünde Adıyaman'da mezarlıklara gelenler, karanfillerle hayatını kaybedenleri andı.

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İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.

Depremde hayatını kaybedenler ise mezarları başında anılıyor.

Bu kapsamda da depremin etkilediği yerlerden olan Adıyaman'da enkazlara ve mezarlıklara balonlar bırakıldı.

Siyah ve beyaz balonlar ile karanfillerin bırakıldığı enkazda ölenler anıldı.

"Sesimizi duyan var mı diye bağırdık"

Depremde hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını söyleyen vatandaşlar, “Burası Zümrüt İnşaat enkazı. Burası çoğu enkazdan bir tanesi, burada sadece 3 tane canlı çıktı, yüzden fazla kaybımız var bu enkazda. Sabah saat 6 gibi bu enkaza geldik. Enkazda sesimi duyan var mı diye bağırdık.

O gün olduğu gibi tekrardan cevap alamadık. Uçan balonları enkaza astık, karanfiller bıraktık, oyuncaklar bıraktık enkaza. Sadece burada yitirdiğimiz canlar için değil, Adıyaman’da, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, yitirdiğimiz canlar için bu enkazda anma programı gerçekleştirdik.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)