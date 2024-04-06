Adıyaman'da devrilen traktörünün sürücüsü öldü
DHA

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bahçesinden eve dönen Mehmet Karaboğaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altından ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Karaboğaz'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Karaboğaz'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

İnceleme sürüyor

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)