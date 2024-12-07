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İHA

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2653 Sokak içerisinde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Zeynep D., mutfaktaki ocakta bulunan düdüklü tencereyi kontrol etmek istedi.

Bu sırada patlama meydana geldi.

YARALI KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Düdüklü tencerenin patlamasıyla Zeynep D., yaralandı.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Zeynep D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.