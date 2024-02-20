Adıyaman'da eşini kaybetti: Kızlarıyla yaşama "yardım" yaparak tutunuyor Adıyaman'da evi yıkılan, 19 yıllık eşini, kardeşini ve 9 yakınını kaybeden Kamber Ruşen, 2 kızı ile birlikte konteyner kentte yaşıyor.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi.

Etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da da yıkım meydana geldi.

Adıyaman'da oturan Kamber Ruşen ise depremde 9 yıllık eşi Elif'i, kardeşini ve 9 yakınını kaybetti.

Evi de yıkılan Ruşen, şimdi 2 kızı ile konteyner kentte yaşam mücadelesi veriyor.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Deprem felaketinden sonra kentte ayrılmayıp, memleketinde yaşama tutunan ve konteyner kentte temizlik ve ulaşım işleri ile ilgilenen Kamber Ruşen, "Hayat zor mu, zor. Ama her şeye rağmen hayat yaşamaya değer. Gelen yardımlardan dolayı devletimizden Allah razı olsun. Bunun için ayakta kalacağız. Önceliğimiz tekrardan buraları ayağa kaldırıp, tekrardan yeni bir Adıyaman'ı oluşturmak istiyoruz." dedi.

"O gece sabah olmadı..."

6 Şubat günü yaşadıklarını da anlatan Ruşen, "Kardeşim ile mobilya dükkanında çalışıyorduk. O gece deprem olunca, her yer yıkıldı. Herkes bir tarafta kaldı. Kızlarım kurtuldu, eşim Elif Ruşen'i ise kaybettik. Kardeşim vefat etti. Burada toplum yararına işe başladım. Burada vatandaşlara yardımcı oluyorum ve çok güzel geçiyor.

Zor ama bir şekilde 2 kızımla, arkadaşlarımın yardımı ile üstesinden geliyorum. Deprem günü gerçekten zor bir gündü. Özellikle o gece sabah olmadı. Sabah olunca hiçbir şeyin kalmadığını gördük. Bunları psikolojik destekler ile atlatıyorum." diye konuştu.

"Keşke binalarımızı bugünleri düşünerek yapsaydık"

Zorlu süreçte destek aldıklarını belirten Ruşen, "Deprem gününü hatırlamak bile istemiyorum. Kardeşimin oturduğu ev 10 katlı, benim oturduğum 4 katlı binaydı. İkisi de yıkıldı. Bazı şeyler yerinde yapılmıyor. Devletimizin önlemini alması lazım. Bir daha bunları yaşamayalım. Deprem öldürmez ve bina öldürür.

Keşke o binaları, bugünleri düşünerek yapmış olsaydık. Ama yapamadık, hazırlıksız yakalandık. Bunun acısını da çekiyoruz. Kızımın biri 18 yaşında, dershaneye gidiyor. 12 yaşındaki kızım ise hafta sonu dershaneye gidiyor. İkisi de okuyup, vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)