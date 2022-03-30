Karısının eski kocasının evine girip, tartıştıktan sonra pompalı av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs, olayda kullandığı silahıyla kayıplara karıştı.

Adıyaman'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında yaşayan A.Ş.Z. isimli şahıs, evine geldiği iddia edilen eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla (24) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu esnada iddialara göre, A.Ş.Z. isimli şahıs, evde bulunan pompalı av tüfeğiyle eşinin eski kocası olan Cengiz Yayla’ya ateş etti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Cengiz Yayla, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak yere yığılırken A.Ş.Z., isimli şahıs ise silahıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Cengiz Yayla’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz Yayla’nın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Eşinin eski kocasını vurarak öldüren ve daha sonra cinayet silahıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karışan A.Ş.Z. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Adıyaman'da eşinin eski kocasını pompalı tüfekle öldürdü VİDEO

















