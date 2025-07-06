Adıyaman'da hafriyat kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki trafik kazası genç adamı hayattan kopardı.

Asfalt Mahallesi Yavuzlar Caddesi Halep Caddesi kavşağında Sabri D. idaresindeki hafriyat kamyonu ile Ömer Uyar idaresindeki motosiklet çarpıştı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Uyar ile motosiklette bulunan Sadık Ahmet Kapucu yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Sadık Ahmet Kapucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kapucu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.