Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Diplomasinin adresi bir kez daha Türkiye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu" başladı.

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiği de yürüttü.

BİRÇOK İSİMLE SOHBET ETTİ

Forumda önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ayaküstü sohbet etti.

Akabinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sırasıyla; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile sohbet etti.

SAMİMİ ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in samimi sohbeti de kameralarca kaydedildi.

ŞAHBAZ ŞERİF İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akabinde de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrıca bir görüşme yaptı.