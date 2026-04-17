Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen Ayla Öğretmen'in oğlu konuştu

Vicdanları yaralayan olay...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir ortaokula, okulun öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıda, saldırgan da öldü.

6 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Okulda matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Ayla Kara, 2'si kafasında, 3'ü sırtında ve 1'i sağ bacağında olmak üzere 6 kurşunla hayatını kaybetti.

Ayla Öğretmen, dün gözyaşları içinde Tekir Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

"DERSİNE BİLE GİRMEDİĞİ BİR ÖĞRENCİYMİŞ"

Ayla Kara'nın avukat olan oğlu Furkan Kara (28), "Ben öncelikle bu üzücü olayda hayatını kaybeden kardeşlerime, anneme rahmet ve yaralı öğrenci kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Allah rahmet eylesin vefat edenlere. Hiç beklemiyorduk. Annemin herhangi bir husumeti yoktu. Dersine bile girmediği bir öğrenciymiş, ders saatleri bile uyuşmuyor, sanırım sabahçıymış." dedi.

"OKULU ÇOK SEVEN BİRİYİDİ"

Olay günü annesinin okula gitme konusunda tereddüt ettiğini anlatan Kara, "Babamla konuşmuşlar, 'gideyim mi, gitmeyeyim mi' diye ama en son gitme kararı almış. Çünkü annem okulu çok seven bir öğretmendi. Morali bozukken bile 'okula gitmek bana iyi geliyor' derdi. Derse girince tüm sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi." diye konuştu.

"ANNEMİ ARADIM AMA BULMAKTAN DA KORKUYORUDUM"

Olay günü apar topar okula gittiklerini belirten Kara, "Annemi aramaya başladım ama bir yandan da bulmaktan korkuyordum. Çünkü her yer çok kötüydü, büyük bir karmaşa vardı. En sonunda hastanede olduğunu öğrendik. Ancak vefat etmiş şekilde hastaneye kaldırılmış." dedi.

"ANNEM AİLEMİN KAHRAMANIYDI, ÖĞRENCİLERİNİN DE KAHRAMANI OLDU"

"Annem olay anında öğrencilerini kurtarmaya çalışmış. Kaçmalarına yardımcı olmuş, en sonunda da onların önüne geçerek siper olmuş" diyen Furkan Kara, "Kurtulan öğrenciler olduğunu duyduk. Öğrencilerini kurtarabildiğini duyunca çok mutlu olduk. Bu tamamen bir refleks, bir öğretmenlik içgüdüsü. Böyle bir şey planlanamaz.

Annem benim ve ailemin kahramanıydı, öğrencilerinin de kahramanı oldu. Çok üzgünüz ama bir yandan da onunla gurur duyuyoruz. Eğer bizi görüyorsa, bilsin ki biz onunla her zaman gurur duyacağız. Allah razı olsun, mekânı cennet olsun." şeklinde konuştu.