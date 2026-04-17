Trump: Hürmüz için İran'a teşekkürler

Aylardır dünyayı ve Orta Doğu'yu diken üstünde tutan İran-ABD-İsrail savaşında olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.

İRAN: "HÜRMÜZ TAMAMEN AÇIK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki ateşkesin ardından İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edildiğini belirtmişti.

TRUMP'TAN İRAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı adayı Donald Trump da karara ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Trump, İran’ın Boğaz'ı açma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek teşekkür etti:

İran az önce, İran Boğazı’nın tamamen açık olduğunu ve tam geçişe hazır olduğunu açıkladı. Teşekkürler! Hürmüz Boğazı tamamen açık ve ticarete hazır, tam geçişe uygun durumda, ancak donanma ablukası yalnızca İran'ı ilgilendiren konularda tam güç ve etkiyle devam edecek, ta ki İran ile işlemimiz yüzde 100 tamamlanana kadar!