Hürmüz Boğazı açıldı: Altın 7 binin üzerine çıktı

Hürmüz Boğazı bir buçuk ay sonra açıldı...

Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere açılması piyasalara coşku getirdi.

PİYASALAR COŞTU

ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiğinin hızlanması ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açıldığını duyurmasıyla piyasalar hareketlendi, altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçerken, petrol fiyatlarında düşüş kaydedildi.

Trump'ın açıklamaları, piyasaları dalgalandırmaya devam ediyor.

ALTIN 7 BİNİ GEÇTİ

Güne yatay bir seyirle başlayan altının gram fiyatı, İran'ın kararının ardından saat 16.30 itibarıyla yüzde 2,05 artarak 7 bin liraya yükseldi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 581 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 176 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 1,49 artarak 4 bin 861 dolardan işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş yüzde 4'e yakın primle 118 liraya tırmandı. Ons gümüş 81,4 dolara kadar çıktı.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul ise rekor seviyelere yaklaştı. BİST yüzde 1,5'in üstünde primle 14 bin 452 puana sıçradı.