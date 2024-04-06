Adıyaman'da iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti

İHA
Adıyaman'da merkez İndere bölgesinde devam eden konut alanında çalışan Ahmet Coşkun, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Coşkun, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Burada tedavi altına alınan Ahmet Coşkun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Soruşturma sürüyor
Kazayla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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