İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı saldırı: Şüpheliler adliyede

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da, polis noktasına silahlı saldırıda bulunuldu.

Silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAKİ SALDIRI

İhbarın ardından da çok sayıda polis ekibi, olay yerine sevk edildi.

3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2 POLİS YARALANDI

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Son gözaltına alınan şüphelinin de Kocaeli’den alındığı öğrenildi.