Başsavcı Fatih Dönmez'den fahiş fiyatlara operasyon sinyali

Fahiş fiyata geçit yok...

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarına takıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, dün adliye muhabirleriyle bir araya geldi.

FAHİŞ FİYATLARA OPERASYON SİNYALİ

Başsavcı Fatih Dönmez, toplantıda ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonları ile devam eden soruşturmalar hakkında bilgi verirken, yeni alanlarda yapılacak operasyonları da açıkladı.

Başsavcı Dönmez’in verdiği bilgiye göre, gelecek günlerde fahiş fiyattan mal, ürün ve hizmet satan şirket yönetici ve sahiplerine yönelik savcılık soruşturmaları kapsamında hapis, kapatma ve cezai uygulamalar yapılacak.

ŞİRKETE EL KONACAK

Dönmez, gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere, piyasaya sunulan mal, hizmet ve ürünler üzerinde fahiş fiyat uygulamasında yürütülecek operasyonlarda, ticari teşebbüs ve şirketlere yönelik, başta Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın yanı sıra MASAK ve Rekabet Kurulu gibi kurumların sunacağı raporları dikkate alacaklarını kaydetti.

Başsavcı Dönmez, "Kırmızı, beyaz et ve sebzelerde oluşan fiyat hareketliliğini incelemeye aldık. Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonlu çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Dönmez, 'fiyatları etkileme' suçuna ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın yerinde tespitler yaptığını ve bu konuda CİMER ile doğrudan başsavcılığa yapılan ihbarlar bulunduğunu ve soruşturmalar başlatıldığı söyledi.

Bir ürün ve hizmetin 5-6 ayrı satış üzerinden tüketiciye gelmesinin zaten suç olduğunu vurgulayan Dönmez, serbest piyasa ekonomisine müdahaleye girmeden hapis cezasından, kapatma, el koyma ve ruhsat lisans iptaline kadar cezaların uygulanacağını ifade etti.

"İSİMLERİNİ DUYURACAĞIZ"

Dönmez, "Özellikle temel gıda ürünler. 'Tarlada 5 lira markette 400 lira nasıl satılıyor' şeklinde toplumsal sorgulamalar bizim de dikkatimizi çekmektedir. Ticari hayatı da olumsuz yönde etkilemeden hukuka uygun bir şekilde olağandışı fiyat hareketliliğinin suça vücut verip vermediğini incelemeye aldık. Özellikle dikkat ettiğimiz husus olağandışı fiyat artışına neden olan hareketler. Tarladan hale, halden markete kadar ulaşan kesimdeki tüm aşamaları inceliyoruz. Amacımız ticareti bozmak değil, Ticaret Bakanlığı'nın verilerini de takip edeceğiz. Tespitlerimiz yapıldıktan sonra şüphelilerin isimlerini operasyonlarla birlikte duyuracağız." dedi.