Adıyaman’da kadın, sokak ortasında tekme tokat darbedildi

Kimliği belirlenemeyen bir şahıs, 20 yaşındaki H.K. isimli kadını sokak ortasında tekme tokat darbettikten sonra kaçtı. H.K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı Hocaömer Mahallesi’nde, Adıyaman Belediyesi yakınlarında H.K. (20) isimli kadın, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın saldırısına uğradı.

H.K., şahıs tarafından ara sokakta tekme tokat darbedildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Saldırgan, kadını darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından çağırılan sağlık ekipleri, H.K.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.