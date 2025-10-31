Adıyaman'da kaza: 2 ağır yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman-Kahta kara yolunun Hasancık köyü yakınlarında, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cengiz A. (38) ile Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde muhtar olan Ali A.'nın araçları kafa kafaya çarpıştı. Kazada Cengiz A. idaresindeki 34 BRA 677 plakalı otomobil ile Ali A.’nın kullandığı 34 GIB 333 plakalı araç hasar gördü.

YOL ÇALIŞMASI KAZAYA NEDEN OLDU

Kazanın, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda meydana geldiği belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

YARALILAR GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçlardan güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cengiz A. ve Ali A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.