Ön cama telefon sabitlemeye yasak kapıda: Araç sahiplerine 21 bin TL ceza kesilecek

Trafikte güvenliği artırmaya yönelik düzenlemeler son dönemde peş peşe yürürlüğe girerken, araçlarda yapılan değişiklikler ve sürüş sırasında kullanılan cihazlar da sıkı denetim altına alındı.

Son olarak yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte özellikle 'APP' olarak da bilinen standart dışı plaka kullanımı, araç içi multimedya sistemleri ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı gibi konularda ciddi yaptırımlar getirildi.

DÜZENLEMELER 1 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Yeni düzenlemeye göre, 'APP' plaka kullanımı ve araçta mevzuata aykırı değişiklikler ağır para cezalarına bağlanırken, araç içi ses, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımı da sınırlandırıldı.

Getirilen düzenlemeler ise, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 1 Nisan'a ertelendi ve bu tarihe kadar denetimlerin rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, ceza uygulanmayacağı bildirildi.

TELEFON TUTUCUCULARA YASAK GELİYOR

Yeni yönetmelikle birlikte araç içinde sürücünün görüş alanını daraltan tüm cihazlar yasak kapsamına alınıyor.

Bu çerçevede, ön cama telefon tutucu yerleştirmek de yasaklanacak uygulamalar arasında yer alıyor.

İHLALE 21 BİN LİRALIK CEZA KESİLECEK

Düzenleme yalnızca uyarı ile sınırlı kalmayacak.

Denetimlerin artırılmasıyla birlikte kurallara uymayan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/2. maddesi kapsamında 21 bin TL idari para cezası kesilecek.

Bununla birlikte ihlal tespit edilen araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

ALTERNATİF KULLANIM ALANLARI ÖNERİLİYOR

Uzmanlara göre burada belirleyici unsur, cihazın kendisi değil kullanım şekli ve konumlandırılması.

Yetkililer, sürücülerin navigasyon ihtiyacını göz önünde bulundurarak cihazların daha güvenli alanlara yerleştirilmesini öneriyor.

Bu kapsamda telefon tutucuların, havalandırma ızgaralarına, orta konsol bölgesine, göğüs üstüne, ancak cam hizasını aşmayacak şekilde konumlandırılması tavsiye ediliyor.