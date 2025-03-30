Adıyaman'da kaza: 4 yaralı

İHA

Kahramanmaraş'tan Gölbaşı yönüne seyir halindeyken, Mehmet Kadan'ın kullandığı 27 ZE 132 plakalı otomobil, Balkar Beldesi girişinde bulunan ve sıkça kazaların yaşandığı Çelik rampasında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Mehmet Kadan ve araçta bulunan Melek, Esma Beren ve Selim Kadan yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.