Adıyaman'da kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı 1 Nisan Bulvarı üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Bekir Hulusi T., cadde üzerinde ilerleyen Hüseyin Sarıgül'ün kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Sarıgül ile yanında bulunan Fatma Sözdemir yola savruldu.

2 YARALI

İkili, meydana gelen kazada yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Hüseyin Sarıgül, hayati tehlikesi nedeniyle sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.