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    Adıyaman'da motosikletten düşen kadın ve çocuğu yaralandı

    Eşinin kullandığı motosikletin zincirine eteğini kaptıran Ela Elubeyt, kızıyla birlikte yola düştü. Yaralanan anne-kıza olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 16:38
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    Adıyaman'da motosikletten düşen kadın ve çocuğu yaralandı

    Adıyaman'da yaşayan Fariz El Hüseyin isimli şahıs, eşi ve kızıyla birlikte motosiklete bindi.

    Eşini kullandığı plakasız motosiklete kızıyla binen Ela Elubeyt'in eteği,  motosikletin zincir kısmına dolandı.

    Genç kadının eteği zincir ve tekere dolanırken, kucağındaki kızı Ayşe ile birlikte yola düştü.

    ANNE VE KIZI YARALANDI

    Yaralanan kadın ve çocuğu için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince anne ve çocuğuna müdahale edildi.

    Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Ela Elubeyt ve Ayşe El Hüseyin, hastaneye gitmek istemedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da motosikletten düşen kadın ve çocuğu yaralandı #1

    Adıyaman da motosikletten düşen kadın ve çocuğu yaralandı #2

    Adıyaman da motosikletten düşen kadın ve çocuğu yaralandı #3

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