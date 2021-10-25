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    Adıyaman'da müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı

    Adıyaman'da markete girerek gösterdiği silahla soygun girişiminde bulunan şüpheli, müşterilerin müdahalesiyle kaçtı.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 06:14
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    Adıyaman'da müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı

    Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi’nde bir markete gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabanca ile soygun girişiminde bulundu.

    MÜŞTERİLER MÜDAHALE EDİNCE KAÇTI

    Para isteyen şüpheli, müşterilerin müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kasiyer ve görgü tanıklarının ifadesine başvurarak parmak izi incelemesi yaptı.

    Adıyaman da müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı #1

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı #2

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