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- Adıyaman'da müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı
Adıyaman'da müşterilerin müdahale ettiği silahlı soyguncu kaçtı
Adıyaman'da markete girerek gösterdiği silahla soygun girişiminde bulunan şüpheli, müşterilerin müdahalesiyle kaçtı.
- DHA
- 25.10.2021 - 06:14
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi’nde bir markete gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabanca ile soygun girişiminde bulundu.
MÜŞTERİLER MÜDAHALE EDİNCE KAÇTI
Para isteyen şüpheli, müşterilerin müdahale etmesiyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kasiyer ve görgü tanıklarının ifadesine başvurarak parmak izi incelemesi yaptı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.