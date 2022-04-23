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    Adıyaman'da PKK operasyonu: Eski HDP İl Başkanına gözaltı

    Ekiplerce terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan eski HDP Gaziantep İl Başkanı'nın, 2015'te PTT şubesini kundakladığı ortaya çıktı.
    • 23.04.2022 - 15:41
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    Adıyaman'da PKK operasyonu: Eski HDP İl Başkanına gözaltı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

    Bu bağlamda kent merkezli olarak Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile B.A.'yı gözaltına aldı.

    Adıyaman'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    PTT şubesini kundakladığı ortaya çıktı

    Öte yandan 2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı belirlenen M.A.'nın, 2015'te Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

    Adıyaman da PKK operasyonu: Eski HDP İl Başkanına gözaltı #1

    Adıyaman da PKK operasyonu: Eski HDP İl Başkanına gözaltı #2

    Adıyaman da PKK operasyonu: Eski HDP İl Başkanına gözaltı #3


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