Adıyaman'da PKK operasyonu: Eski HDP İl Başkanına gözaltı

Ekiplerce terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan eski HDP Gaziantep İl Başkanı'nın, 2015'te PTT şubesini kundakladığı ortaya çıktı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu bağlamda kent merkezli olarak Şırnak ve Gaziantep'te operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları belirlenen eski HDP Gaziantep İl Başkanı M.A. ile B.A.'yı gözaltına aldı.

Adıyaman'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PTT şubesini kundakladığı ortaya çıktı

Öte yandan 2020-2021 yıllarında HDP Gaziantep İl Başkanlığı yaptığı belirlenen M.A.'nın, 2015'te Karapınar Mahallesi'nde PTT şubesini kundakladığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.









