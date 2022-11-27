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- Adıyaman'da PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi
Adıyaman'da PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi
- 27.11.2022 - 15:35
- Güncelleme : 27.11.2022 - 18:05
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele kapsamında titizlikle çalışmalarına devam ediyor.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terörle mücadelede çalışmaları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede arazi arama ve taraması yapıldı.
Ekipler toprağa gömülü telsiz buldu
Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda telsiz ele geçirildi.
Teröristlerin haberleşme esnasında kullandığı çok sayıdaki telsiz ve şarj cihazları ekipler tarafından inceleme altına alındı.
Telsiz ve şarj aletleri imha edildi
Gerçekleştirilen incelemeler sonrasında ele geçirilen telsizler ile şarj aletleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla imha edildi.
İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.