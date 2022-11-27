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Adıyaman'da PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi

Adıyaman'da PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya ait haberleşmede kullanılan çok sayıda telsiz ve şarj aletleri toprağa gömülü bir şekilde bulunarak ele geçirildi.