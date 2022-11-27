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    Adıyaman'da PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi

    Terör örgütü PKK'ya ait haberleşmede kullanılan çok sayıda telsiz ve şarj aletleri toprağa gömülü bir şekilde bulunarak ele geçirildi.
    • 27.11.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 18:05
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    Adıyaman'da PKK'ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele kapsamında titizlikle çalışmalarına devam ediyor.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terörle mücadelede çalışmaları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede arazi arama ve taraması yapıldı.

    Ekipler toprağa gömülü telsiz buldu

    Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda telsiz ele geçirildi.

    Teröristlerin haberleşme esnasında kullandığı çok sayıdaki telsiz ve şarj cihazları ekipler tarafından inceleme altına alındı.

    Telsiz ve şarj aletleri imha edildi

    Gerçekleştirilen incelemeler sonrasında ele geçirilen telsizler ile şarj aletleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla imha edildi.

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da PKK ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi #1

    Adıyaman da PKK ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi #2

    Adıyaman da PKK ya ait toprağa gömülü telsizler ele geçirildi #3


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