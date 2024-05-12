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Adıyaman'da polislere sahte komiser kimliğini gösterdi: Gözaltına alındı

Adıyaman'da polislere sahte komiser kimliğini gösterdi: Gözaltına alındı Yolda yürüdüğü sırada polisler tarafından durdurulan ve üst araması yapılan şahıs polislere komiser olduğunu söyleyerek, kimliği gösterdi. İncelemelerde verdiği kimliğin sahte olduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.