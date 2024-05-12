Adıyaman'da polislere sahte komiser kimliğini gösterdi: Gözaltına alındı

İHA
Adıyaman’da sahte komiser polislerin radarına girdi.
Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında devriye görevi yapan yunus polis ekipleri kaldırımda yürüyen bir şahsın belinde silah olduğunu fark etti.
Gerçek üst aramasında ortaya çıktı
Şahsa yaklaşan polis ekipleri şahıstan durmasını ve üst araması yapacaklarını söylemeleri üzerine şahıs polis kimliği gösterdi.
Vatandaşın verdiği kimliği inceleyen polis ekipleri şüphelinin gösterdiği kimliğin sahte olduğunu belirlendi.
Gözaltına alındı
Burada gözaltına alınan şahsın silahında yapılan incelemelerde ise silahın kurusıkı tabanca olduğu anlaşıldı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış