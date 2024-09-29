Adıyaman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Elif Tok idaresindeki otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü yakınlarında virajı alamayarak takla attı.

Yaşanan kaza anı bir işletmenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü Elif Tok yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)