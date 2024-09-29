Adıyaman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

İHA
Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Elif Tok idaresindeki otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü yakınlarında virajı alamayarak takla attı.
Yaşanan kaza anı bir işletmenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada sürücü Elif Tok yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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