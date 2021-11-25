Adli Tıp Uzmanı: Müslüme'nin 11 derecede tek yaşaması olası değil

Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu gün hava sıcaklığının 11 dereceye düştüğü belirlenirken, Adli Tıp Uzmanı Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun o koşullarda kendini koruyamayacağını söyledi.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, bir anda ortadan kaybolmuştu.

Minik Müslüme'nin, arama çalışmalarının 10'uncu gününde cansız bedeni bulunmuştu.

Müslüme'nin ölümünde 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İLK GECE HİSSEDİLEN SICAKLIK 11 DERECE

Orman alanında, belden aşağısı çıplak bulunan Müslüme'nin neden ve nasıl öldüğü konusundaki sır perdesi ise henüz aralanamadı. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme'nin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cesedinin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Müslüme'nin kaybolduğu 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, bölgede saatte 50 kilometre hızla esen rüzgar olduğu, hissedilen sıcaklığın da 11 dereceye düştüğü kaydedildi.

"3 YAŞINDAKİ ÇOCUK O HAVADA KENDİNİ KORUYAMAZ"

Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer. 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir.





"24 SAAT İÇİNDE ÖLMÜŞ OLABİLİR"

24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabi kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek."