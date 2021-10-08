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    Afoynkarahisar'da öğrenci kavgasında kan aktı

    Lise öğrencilerinin yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi bıçakla, bir kişi de aldığı darbelerle yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 13:42
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    Afoynkarahisar'da öğrenci kavgasında kan aktı

    Afyonkarahisar'ın Sümer Mahallesi’ndeki Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören ve tamamı yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan 2 grup, öğle yemeği için dışarı çıktı.

    Sami Çirtçi Ortaokulu’nun arka sokağında karşılaşan iki grup, yan bakma meselesi yüzünden tartışma yaşadı.

    SİLAHLI, BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iddiaya göre, taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Kavgada M.M.A. (15) sırtından bıçaklanarak, M.A.F. (18) ise darp sonucu yaralandı. Saldırganlar kayıplara karışırken, yaralılar ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Afoynkarahisar da öğrenci kavgasında kan aktı #1

    5 KİŞİYE GÖZALTI

    Çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, bölgeye gelen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karışan M.A.A.J. (16), A.J.M.A. (24), M.A.K.N. (17), M.A.A.A. (17) ve M.A.A.J. (14) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    Ekipler, soruşturma kapsamında şüphelileri Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

    Afoynkarahisar da öğrenci kavgasında kan aktı #2

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