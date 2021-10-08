Haberler

3. Sayfa Haberleri

Afoynkarahisar'da öğrenci kavgasında kan aktı

Afoynkarahisar'da öğrenci kavgasında kan aktı

Lise öğrencilerinin yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi bıçakla, bir kişi de aldığı darbelerle yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.