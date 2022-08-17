Afyonkarahisar'da aldatıldığını gören şahıs kurşun yağdırdı: 2 ölü

Eşi ve gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi yan yana gören koca çılgına döndü. Kaçtıkları yerde yakaladığı ikiliye kurşun yağdıran şahıs, sosyal medyadan 'intikam benim işim' paylaşımı yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kan dondurucu vahşet yaşandı.

Olayda, Mehmet Ali U., dün öğle saatlerinde ilçe merkezinde eşi Sibel U., ile aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen İbrahim D.’yi (27) yan yana gördü.

Duruma öfkelenen Mehmet Ali U. ile taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali U., yanında bulunan tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı.

Şahsı ve babasını vurdu

Sibel U., tabancayı görünce kaçmaya başlarken, İbrahim D., ise kahvehaneye sığındı. İçeri giren Mehmet Ali U., İbrahim D.’ye kurşun yağdırdı.

Bu sırada kahvehanede bulunan İbrahim D.’nin babası Adil D.’de (57) açılan ateşte yaralandı.

Afyonkarahisar'da eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürdü VİDEO



Muhtarlık binasında yakaladığı karısını kurşunladı

Kahvehaneden dışarı çıkan Mehmet Ali U., bu defa karısının peşine düştü.

Sibel U.’da kurtulmak için Hisarcık Mahallesi Muhtarlığına sığındı. Sokakta bir süre karısını arayan öfkeli koca daha sonra muhtarlık binası içine girerek eşi Sibel U.’ya 4 el ateş açtı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi.

Eşi olay anında, sevgilisi hastanede öldü

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sibel U.’nun öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan İbrahim D., ile babası Adil D.’yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim D. de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sosyal medyadan 'intikam' paylaşımı yaptı

Cinayeti işledikten sonra kaçan Mehmet Ali U. ise Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başarılı takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra metruk bir binada suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın kaçtığı yarım saatlik süre içerisinde ise sosyal medyadan olaya atıfta bulunduğu ‘intikam benim işim’ şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Çelik yelekle adliyeye götürüldü

Dün geceyi emniyette geçiren katil zanlısı Mehmet Ali U., ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi’ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Mehmet Ali U.’ya çelik yelek giydirilirken, çevik kuvvet ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

"Namus meselesi"

Adliye girişinde gazetecilerin ‘cinayeti niçin işlediniz’ sorusuna ise Mehmet Ali U., ‘namus meselesi’ yanıtını verdi. Mehmet Ali U.’nun savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan, Mehmet Ali U., öldürdüğü Sibel U.’dan 4 çocuğunun olduğu öğrenilirken, olayda hayatını kaybedenlerin ise sabah erken saatlerde toprağa verildiği öğrenildi.