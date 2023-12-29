Afyonkarahisar'da annesinin sevgilisini öğrenen genç dehşet saçtı Annesinin ev sahibi ile ilişkisini öğrenen Taner C., eline aldığı silahla harekete geçti. Taner C., ev sahibini ateş ederek öldürdü.

İHA

Afyonkarahisar'ın Dindar ilçesinde bir yasak aşk cinayeti yaşandı.

Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ye (65) silahla ateş açtı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede ev sahibinin öldüğünü belirledi.

Annesinin yasak aşkını duyunca dehşet saçtı

Olay sonrası Taner C.’nin annesi S.C. (55) ifadesinde, oğlunun öldürülen Yüksel K. ile arasında olan yasak ilişkiyi öğrendiğini ve olayın bundan sonra yaşandığını beyan etti. Yüksel K.'nin evli olduğu öğrenildi.

Olayın ardından morga kaldırılan şahsın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)