Afyonkarahisar'da esrar yetiştirmekten aranan kadın brandanın altında yakalandı

İHA
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyünde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan T.K. (65) isimli kadının peşine düştü.
Kadının evini bir süre takibe alan ekipler ardından eve baskın düzenledi.
Brandanın altında yakalandı
Ardından evin odunluk kısmına giren ekipler içerdeki brandanın altına baktıklarında adeta şok yaşadı.
Ekipler aradıkları T.K., isimli kadını brandanın altında yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şahıs ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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