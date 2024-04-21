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Afyonkarahisar'da esrar yetiştirmekten aranan kadın brandanın altında yakalandı

Afyonkarahisar'da esrar yetiştirmekten aranan kadın brandanın altında yakalandı Afyonkarahisar'da esrar elde etmek için kenevir eken ve 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 65 yaşındaki kadın saklandığı odunlukta girdiği brandanın altında yakayı ele verdi.