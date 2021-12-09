Afyonkarahisar’da, evden iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

İnternete verdiği ilanlar ile evden iş arayan vatandaşları dolandıran ve hakkında kesinleşmiş 18 yıl 15 gün hapis cezası bulunan M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar’da, 42 kişiyi sosyal medya üzerinden, “Evden çalışarak para kazanmak ister misiniz?” şeklinde ilanlar vererek dolandıran, hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştiren M.K isimli şüpheli şahıs, polis tarafından takibe alındı.

İstihbarat çalışmaları ve fiziki takibin ardından M.K., Emirdağ ilçesinde yabancı uyruklu bir kadınla birlikte yaşadığı evde yakalandı.

İnternet üzerinden verdiği ilanlar ile özellikle ev hanımları, emekliler ve öğrencileri hedef alan şüpheli şahsın; evde hediyelik eşya, oyuncak, sabun yapımı, takı tasarımı, nikâh şekeri paketleme, maske dikimi ve dağıtımı gibi sektörlerde iş imkânı sunduğu, iş için başvuran vatandaşlardan göndereceği malzemenin karşılığı olarak para talep ettiği, ancak hiçbir malzeme göndermeyerek dolandırdığı belirtildi.

TEK DOSYADA 42 DOLANDIRICILIK

Hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan işlem yapılmış olan M.K.’nin, sadece bir dosyasında 42 ayrı vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Toplamda 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen M.K.'nin, adli işlemlerin bitimine müteakiben Bolvadin Kapalı Cezaevine telim edildiği bildirildi.