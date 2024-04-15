Afyonkarahisar'da evinde dövülüp çarşafla boğulmak istenen müzisyen öldü Emirdağ ilçesinde müzisyenlik yapan 51 yaşındaki Hasan Açıkgöz, evinin bahçesinde yaralı bulundu. Dövüldüğü ve çarşafla boğulmaya çalışıldığı tespit edilen Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de Hasan Açıkgöz'ü evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Neler yaşadığını anlattı

Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Hasan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darbettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp kaçtığını anlattı.

Kurtarılamadı

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hasan Açıkgöz, kurtarılamadı.

Açıkgöz'ün boynunda ve vücudunda darp izlerine rastlandı.

Hasan Açıkgöz'ün cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Şüpheliler tespit edildi

Olayın ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonrası şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.

4 kişi yakalandı

Takibe alınan araç, Uşak'ta polis tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.K., M.D., Y.A. ve C.Y. gözaltına alındı.

Hasan Açıkgöz'den çalındığı belirlenen eşyalar, şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

İşlemleri sürüyor

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)