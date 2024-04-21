Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı Afyonkarahisar'da trenin tıra çarptığı ve 1 kişinin yaralandığı feci kaza cep telefonuyla kaydedildi.

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İHA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni S.E'nin kullandığı tıra çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yaşananlar kamerada

Yaşanan kaza anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntüde tırın dorse kısmının hemzemin geçitte kaldığı ve bu sırada bariyerin kapandığı tırın geçemediği gözlenirken ardından hızla gelen trenin klakson çalarak tırın dorsesine çarpıp savurduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)