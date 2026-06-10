Dünya Kupası skandalların gölgesinde başlıyor: FIFA sessiz...

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapmaya hazırlandığı 2026 FIFA Dünya Kupası, 13 Haziran’daki açılış maçları öncesinde yeşil sahalardan çok skandallar, siyasi krizler ve güvenlik zafiyetleriyle dünya gündemine oturdu.

Takımların kamp merkezlerine ulaşmasıyla birlikte peş peşe patlak veren olaylar da organizasyonu şimdiden turnuva tarihinin en sancılı dönemecine sürükledi.

Özellikle ABD'nin turnuvaya katılan bazı ülkelere yönelik tutumu, tartışmaların fitilini ateşledi.

AFRİKA'NIN EN İYİ HAKEMİ ÜLKEYE ALINMADI

Önce Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirmek üzere seçilen ve 2025 yılında Afrika'nın en iyi erkek hakemi ilan edilen Somalili Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye girişine izin verilmedi.

FIFA, Somalili hakemin turnuvada yer alamayacağını doğruladı. ABD hükümeti karara gerekçe olarak "güvenlik incelemesi endişelerini" gösterdi.

Bunun yanı sıra Orta Doğu'da son dönemde yaşanan siyasi krizin faturası İranlı futbolculara kesilirken, FIFA da sürece başından bu yana sessiz kaldı.

İRAN'A SON ANA KADAR VİZE VERİLMEDİ

Turnuvada Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda yer alan İran, maçlarını oynayacağı ev sahibi ülke ABD ile vize krizi yaşadı.

Uzun incelemelerin ardından İran kafilesindeki futbolcular, teknik direktör Emir Ghalenoi ve bazı teknik ekip üyelerine vize veren ABD, takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları ise onaylamadı.

Vize sorunuyla ilgili FIFA'yı devreye girmeye çağıran İran, belirsizliklerin daha da uzaması nedeniyle kamp yerini Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşıdı ancak kafile gruptaki üç maç için de ABD'ye seyahat etmek zorunda kalacak.

İRAN'IN BİLET KONTENJANI İPTAL EDİLDİ

Yine İran Futbol Federasyonu (FFIRI), turnuvanın açılış maçına bir hafta kala Dünya Kupası bilet kontenjanının iptal edildiğini duyurdu.

FIFA kurallarına göre, ulusal federasyonların taraftarlarına satabilmesi için her maçtaki biletlerin yaklaşık yüzde 8'i turnuvada mücadele eden takımlara ayrılıyor. Grup aşamasında Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacak olan İran milli takımı, tüm grup maçlarını ABD sınırları içinde oynayacak.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, mevcut şartlar altında taraftarlara tek bir bilet bile sağlanamadığı belirtilirken, iptal kararının kimin tarafından alındığına dair detay verilmedi. Bu durumun, resmi sürece güvenerek seyahat planı yapan birçok İranlı taraftarı mağdur ettiği ifade edildi.

SENEGAL VE ÖZBEKİSTAN'A YÖNELİK SKANDAL ARAMALAR

Bir diğer skandal uygulama ise Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Irak, Senegal ve Özbekistan'a yönelik yapılan aramalar oldu.

Turnuva öncesinde Senegal ve Özbekistan milli takımları da ABD'nin güvenlik uygulamalarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı futbolcularının ABD'ye iniş yaptıktan sonra terminale geçmeden önce detaylı güvenlik aramalarından geçirildiği görüldü.

Futbolcuların tek tek kontrol edilmesi dikkat çekti. Benzer görüntüler Özbekistan Milli Takımı'nın hazırlık programında da ortaya çıktı.

New York'ta Hollanda ile oynayacakları hazırlık karşılaşması için stada gelen Özbekistan kafilesi, polis köpekleri eşliğinde gerçekleştirilen güvenlik kontrollerinin ardından tesise giriş yapabildi.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Özbekistan'ın maruz kaldığı uygulamalar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

IRAKLI FUTBOLCU HAVAALANINDA 7 SAAT BOYUNCA SORGULANDI

Öte yandan Iraklı futbolcu Aymen Hussein'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşananlar için hiçbir yorum ya da girişim yapamaması tepki çekti.

Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Aymen Hüseyin'in, Şikago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi.

Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı.

Takımla birlikte seyahat eden resmi fotoğrafçının ise ABD'ye girişine izin verilmedi. Irak, 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

GÜNEY AFRİKA'NIN VİZE ONAYINI GECİKTİRDİLER

Bir diğer saçma durumu ise Güney Afrika yaşadı.

Güney Afrika Milli Takımı'nın uçuşu, teknik heyet, doktorlar, analistler ve güvenlik müdürünün de aralarında bulunduğu 20'den fazla kişinin vize onayının ABD elçiliği tarafından geciktirilmesi nedeniyle rötar yaptı.

Güney Afrika Spor Bakanı, duruma "Bizi aptal yerine koyuyorlar, bu durum utanç verici." diyerek isyan etti.

TUNUS VE CEZAYİR'DEN 15 BİN DOLARLIK TEMİNAT BEDELİ İSTENDİ

Aralarında Cezayir ve Tunus'un da bulunduğu bazı Afrika ülkelerinden gelecek taraftarlara, ABD'de kaçak kalmayacaklarının garantisi olarak 15 bin dolarlık bir vize teminat bedeli (bond) dayatıldı.

Bu durum futbol dünyasında açık bir ayrımcılık olarak nitelendirildi.

Son olarak Senegal, İran, Özbekistan milli takımlarının ardından Belçika Milli Takımı da Dünya Kupası için ABD'ye girişte yoğun güvenlik kontrollerine maruz kaldı.

Güvenlik görevlilerinin, Belçikalı oyuncuları detaylı kontrolden geçirdiği görüldü.