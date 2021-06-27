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    Afyonkarahisar'da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi

    Kaza olan bölgeye gelen AFAD ekipleri, hayatını kaybeden Ezgi Aslanbek'in meslektaşları Sadettin Aslanbek'in kızı olduğunu öğrendi. Ekipler acı haberi, kızını kaybeden babaya güçlükle söyledi.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 09:15
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    Afyonkarahisar'da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi

    Afyonkarahisar-Konya çevre yolu Fatih Nizamiye kavşağında, 24 yaşındaki  A.T.'nin kullandığı 03 BM 376 plakalı otomobil, S.Y.'nin kullandığı 06 BN 6432 plakalı otomobille çarpıştı.

    ARAÇ YAN YATTI, YERDE YATAN EZGİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.’nin kullandığı araç, kavşakta bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

    Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

    Gelen ekipler, yan yatan araçtaki Ezgi Aslanbek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Ekipler, 06 BN 6432 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.İ.K.’yi ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Afyonkarahisar'da kaza ViDEO

    Afyonkarahisar da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi #1

    MESLEKTAŞLARININ KIZI ÇIKTI

    Kurtarma çalışması için gelen AFAD ekipleri, mesai arkadaşları Sadettin Aslanbek ile eşi Sevim Aslanbek’i, görevde olmamasına rağmen olay yerinde görünce şaşırdı.

    Aslanbek, kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince, AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya, kızı Ezgi Aslanbek’in yaşamını yitirdiğini güçlükle söyledi.

    Afyonkarahisar da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi #2

    ACILI AİLE FENALIK GEÇİRDİ

    Haberi alan Aslanbek çifti fenalık geçirdi. Sadettin ve Sevim Aslanbek'i AFAD ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri  müdahale etti.

    Sağlık ekipleri anne ve babayı ambulansa götürdü.

    Afyonkarahisar da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi #3

    EZGİ STAJYER ÖĞRETMENDİ

    Ezgi Aslanbek’in özel bir okulda stajyer öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

    Kazanın ardından otomobilden çıkarılan Ezgi Aslanbek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kazanın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Afyonkarahisar da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi #4

    Afyonkarahisar da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi #5

    Afyonkarahisar da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi #6

    Afyonkarahisar da kaza: AFAD ekibi, kızı ölen meslektaşlarına acı haberi veremedi #7

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