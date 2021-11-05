Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra otomobil çarptı

Yeşil ışığın yanmasını bekleyen tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Dörtyol Kavşağı’nda Ö.Ş. idaresindeki 03 ABY 762 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.B.’nin kullandığı 38 YT 786 plakalı tıra arkadan çarptı.

DORSENİN ALTINDA KALDI

Çarpmanın etkisi ile otomobilin neredeyse tamamı tırın dorsesin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 AĞIR YARALI

Bölgeye gelen ekipler, otomobilde yaralanan sürücü Ö.Ş. ile yanında bulunan S.Y.'yi sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.