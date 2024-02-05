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Afyonkarahisar'da muhtar ve oğlu düğünde adeta havayı taradı

Afyonkarahisar'da muhtar ve oğlu düğünde adeta havayı taradı Afyonkarahisar’da köy muhtarı ve oğlunun, yanlarındaki şahıslar ile katıldıkları düğünde havaya ateş ettikleri anları videoya alıp ardından bunu 'hikaye' olarak paylaşmaları sosyal medyada infiale neden oldu.