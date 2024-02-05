Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Koçbeyli köyünde muhtar Arif Ayhan, oğlu E.A. ile birlikte bir akrabalarının düğünlerine katıldı.
Düğünde gelin alınmasının ardından evin bahçesinden bir anda silah sesleri yükseldi.
Muhtar ve oğlu düğünde havaya ateş açtı
Aralarında muhtar Ayhan, oğlu E.A. ve akrabalarının olduğu 5 kişi, tabancalarına sarılıp havaya ateş açmaya başladı.
Muhtarın oğlu E.A. ise bu anları, sosyal medyadaki ‘hikaye’ kısmından ‘Yakıyor’ başlığı ile paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaştı
Görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken, şahısların havaya ateş ettikleri esnada bahçede bulunanların kafalarını yere eğerek korunma çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca görgü tanıklarından, görüntülerde gözükmeyen muhtarın da grubun arkasında olduğu ve onlara eşlik ederek havaya ateş açtığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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