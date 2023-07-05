Afyonkarahisar'da sözde avukatlardan sorumlu FETÖ'cü yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü davasından 2016 yılından bu yana aranan avukatlar yapılanmasında sözde sorumlu abla olarak yer aldığı belirlenen kadın polis operasyonuyla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Paralel yapılanmaya geçit vermeyen güvenlik güçleri ülke içerisinde aranan FETÖ'cülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Avukatlardan sorumlu abla

Yapılan incelemelerde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 2016 yılından itibaren aranması bulunan, G.A.’nın peşine düşüldü.

Ekipler, avukatlar yapılanmasında sözde sorumlu abla olan G.A.’nın peşine düşüldü örgüte bağlı HÜRSİAD isimli dernek üyesi olan ve örgütün bayan mütevelli heyetinde olduğu belirlendi.

By-Lock kullanıcısı olduğu tespit edildi

Aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan By-Lock kullanıcısı olduğu öne sürülen şüphelinin İzmir’de saklandığı ve Afyonkarahisar’a gelip gittiğini belirleyen ekipler operasyon yaptı.

Şüpheli tutuklandı

Operasyonda şahıs kent merkezindeki Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.