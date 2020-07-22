Dolar
6.8495
0.4251%
Euro
7.8922
0.3547%
Altın
1848.44
0.3599%
Borsa
118253.76
0.1793%
G. Altın
407.564
0.9298%
Bitcoin
63786.76
-0.5452%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

    Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 22.07.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 10:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

    Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Remzi Bedek'in kullandığı 26 E 1161 plakalı tır, Canan Hasmercan'ın kullandığı 1-XSB-331 Belçika plakalı otomobille çarpıştı.

    2 ÖLÜ, 3 YARALI

    Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şaban Hasmercan (67) hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Şemsi Hasmercan (65), Ayli Sıla Göktürk (15) ve Burçin Göktürk yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şemsi Hasmercan da sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    Öte yandan, Şaban Hasmercan'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.

    Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü #1

    Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü #2

    Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü #3

    Görüş Bildir