Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

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Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Remzi Bedek'in kullandığı 26 E 1161 plakalı tır, Canan Hasmercan'ın kullandığı 1-XSB-331 Belçika plakalı otomobille çarpıştı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Şaban Hasmercan (67) hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Şemsi Hasmercan (65), Ayli Sıla Göktürk (15) ve Burçin Göktürk yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şemsi Hasmercan da sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Şaban Hasmercan'ın Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.