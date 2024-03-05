Afyonkarahisar'da gerçekleşen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.
Şuhut ilçesinde H.H.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.A. idaresindeki tır ile çarpıştı.
Şarampole girerek zor durdu
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ticari araç, şarampole girerek güçlükle durabildi.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralandı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan H.H.D.'yi ambulans ile hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Durumu ciddiyetini koruyor
Hastanede tedavi gören yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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